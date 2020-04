COVID-19 : 83 % des décès en Montérégie survenus en CHSLD ou résidences

Cinquante-sept des 69 décès provoqués par la COVID-19 en Montérégie sont survenus en CHSLD ou en résidence, selon les données fournies par l’Institut national de la santé publique.

Au cours des 24 dernières heures, c’est 10 décès supplémentaires qui sont survenus sur le territoire.

On dénombre 36 décès en résidences privées pour aînés, 20 en CHSLD et 1 en ressource intermédiaire. Les autres décès ont été constatés à domicile (9), dans d’autres types d’hébergements (2) et à un endroit inconnu (1).

La Montérégie compte actuellement 2573 cas confirmés de la COVID-19. Pour la région, c’est 375 cas dans le réseau local de services Jardins-Roussillon, soit 163 personnes pour 100 000 habitants, soit sous la moyenne montérégienne qui est de 181,3 par 100 000 habitants.