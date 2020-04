COVID-19 : aucun nouveau cas dans trois villes

Le nombre de cas de COVID-19 est resté stable à Candiac, Saint-Philippe et Delson du 26 au 27 avril, selon les dernières données de la Direction de la santé publique de la Montérégie. On compte 9 nouveaux cas dans la région, pour un total de 179.

C’est à La Prairie que la hausse du nombre de cas est la plus marquée, avec 4. Tandis que deux nouveaux cas se sont déclarés à Saint-Constant et à Sainte-Catherine. On compte un nouveau cas à Saint-Mathieu.

Le nombre de cas en Montérégie s’élève à 2 879, 783 cas rétablis, 198 personnes hospitalisées, 18 aux soins intensifs et 82 décès, soit 4 de plus en 24h.

Bilan

-La Prairie: 43 (+4)

-Saint-Constant: 55 (+2)

-Candiac: 23 (stable)

-Sainte-Catherine: 37 (+2)

-Saint-Philippe: 9 (stable)

-Delson: 6 (stable)

-Saint-Mathieu: 6 (+1)