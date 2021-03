COVID-19 : bilan des cas actifs sur le territoire

Dans son bilan du 21 mars, la Direction de santé publique de la Montérégie dénombre un peu plus d’une quarantaine de cas actifs de COVID-19 sur le territoire couvert par Le Reflet.

À Saint-Constant, le nombre de cas est passé de 18 à 7 entre le 16 et le 21 mars. Sainte-Catherine a connu une légère augmentation, alors qu’on recense 10 personnes atteintes, soit environ 5 de plus que lors du dernier bilan.

La situation est stable dans les villes de Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe.

Depuis le début de la pandémie, 5 789 citoyens de la MRC de Roussillon, qui inclut aussi Châteauguay, Mercier, Léry Sainte-Martine et Saint-Isidore, ont été infectés du coronavirus. En Montérégie, ce nombre s’élève à 42 984, alors que 1 503 personnes (3,5%) en sont décédées.

On recense à ce jour 43 éclosions actives en Montérégie, dont 20 en milieu de travail et 13 en milieu scolaire. Toujours selon le dernier bilan, ce sont les adultes âgés entre 30 et 39 ans qui sont les plus touchés présentement.

Bilan par ville

Candiac: 6 (stable)

Delson: moins de 5 (stable)

La Prairie: 10 (stable)

Saint-Constant: 7 (-11)

Sainte-Catherine: 10 (environ +5)

Saint-Mathieu: aucun (stable)

Saint-Philippe: moins de 5 (stable)

Total Montérégie : 714