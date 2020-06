COVID-19 : couvre-visage obligatoire dans le transport en commun

Les usagers du transport en commun devront obligatoirement porter un couvre-visage à compter du lundi 13 juillet.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce mardi lors d’un point de presse. Les personnes âgées de 12 ans et plus qui n’auront pas de masque se verront interdire l’accès à l’autobus et au métro. Une période de transition est toutefois prévue. Les sociétés de transport vont sensibiliser les usagers à l’obligation pendant deux semaines.

« On va laisser la chance aux gens de s’en procurer. À partir du 27 juillet, les gens ne pourront plus entrer dans le transport en commun s’ils ne portent pas de masque », a précisé M. Legault.

La mesure vise à éviter un retour en force de la COVID-19. Avec la réouverture des commerces et des entreprises, l’achalandage dans le transport en commun va augmenter, a fait valoir M. Legault. « Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis on pensait que la situation était sous contrôle mais on a vu une forte augmentation du nombre de cas parce que les gens étaient davantage réunis. Certains états ont été obligés de reconfiner. La dernière chose qu’on veut au Québec c’est revenir où on était il y a quelques mois », a souligné M. Legault.

Le masque n’est pas obligatoire dans le transport en commun pour les personnes de 2 ans à 12 ans mais « fortement » recommandé. Pour des raisons de sécurité, les bébés de 0 à 2 ans ne doivent pas porter le masque.

Le couvre-visage reste conseillé dans les lieux publics comme les magasins. Il n’est pas exclu qu’il soit éventuellement obligatoire dans ces endroits, a signalé le premier ministre.

Il a souligné que les gens qui portaient le masque n’étaient pas « peureux » mais « courageux ».

« On porte le masque pour protéger les autres plutôt que soi-même. Une personne qui porte un masque respecte les autres personnes », a dit François Legault.