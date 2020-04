COVID-19 : de nouveaux cas dans toutes les villes sauf une

Le nombre de personnes touchées par le coronavirus sur le territoire du Reflet continue d’augmenter pour se chiffrer à 170, selon le plus récent bilan de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM).

On compte une quinzaine de cas de plus comparé à vendredi. La Ville de Sainte-Catherine connaît la plus importante hausse comparé à vendredi avec six. La situation est stable à un seul endroit, soit à Saint-Mathieu.

En Montérégie, le bilan est de 2789 personnes touchées, dont 775 rétablies, 251 personnes hospitalisées dont 48 aux soins intensifs et 78 décès. Elle demeure la 2e région la plus touchée après Montréal.

Dans sa mise à jour, la DSPM explique la baisse du nombre de cas dans certaines municipalités, alors que c’est un recensement des cas totaux.

«Ces cas sont maintenant comptabilisés dans une autre région, car après vérifications, il a été démontré qu’il ne résidaient pas en Montérégie», explique-t-elle.

Bilan régional

La Prairie: 39 (+2 comparé à vendredi)

Saint-Constant: 53 (+3)

Candiac: 23 (+1)

Sainte-Catherine: 35 (+6)

Saint-Philippe: 9 (+1)

Delson: 6 (+1)

Saint-Mathieu: 5 (stable)