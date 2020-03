COVID-19 : des milliers de réservations à la cabane à sucre annulées

Les mesures prises pour réduire la propagation du COVID-19 ont une incidence majeure chez les producteurs de sirop d’érable et les cabanes à sucre des alentours.

« C’est du jamais vu », indique Joanie Besner, copropriétaire de la Cabane Marc Besner Traiteur à Coteau-du-lac qui existe depuis plus de 35 ans. Cette organisation a dû annuler plus de 2000 réservations les dernières semaines à cause des mesures prises par le gouvernement provincial. « Notre saison est à l’eau. Les fournisseurs de nourriture ne veulent pas reprendre ce que nous avons commandé. Nous avons beaucoup de pertes. Il y a un impact énorme sur notre chiffre d’affaires », dit-elle. L’établissement va faire don de sa nourriture à des organismes dans le besoin.

Même son de cloche pour le Domaine Labranche à Saint-Isidore. Ses opérations suspendues engendrent beaucoup de pertes, mais des solutions sont mises en branle pour les limiter. Louis Desgroseilliers, propriétaire du Domaine, a établi un système de prêt-à-manger où les clients pourront venir chercher des plats chauds. Dès cette semaine, il fera lui-même la livraison de repas dans un rayon de 20 à 25 kilomètres. Environ 30 000 clients fréquentent cette cabane à sucre pendant la haute saison. « C’est du jamais vu et notre érablière existe depuis 102 ans. Je suis la quatrième génération qui gère le domaine», fait part M. Desgroseilliers.

Pour le producteur maraîcher et de sirop d’érable, Guillaume Benoît, de Beauharnois, il redoute l’impact des mesures sur l’industrie.

« Dans notre domaine d’érable c’est vraiment l’enfer. Plusieurs vont perdre leur saison carrément, commente-t-il. Étant donné que toutes les cabanes à sucre ont été fermées nous sommes une bonne alternative pour ce genre d’activités. Nous faisons la tire sur neige à l’extérieur ainsi que les churros à l’érable et les beignets à l’érable. Ça donne une alternative plus sécuritaire aux familles qui sont en congé forcé», renchérit ce dernier, qui gère les kiosques de fruits et légumes La Cabane à Guillaume à Sainte-Martine, Mercier, Beauharnois et Saint-Isidore.

Des producteurs «nerveux»

Le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, Serge Beaulieu, indique que la situation se maintient du côté de la vente de sirop, bien que les activités des cabanes à sucre soient affectées. « On ne ressent pas encore de contrecoups, mais les producteurs sont nerveux, admet-il. Les consommateurs sont inquiets pour le papier de toilette mais ça les dérange moins de manquer de sirop d’érable. C’est peut-être un produit sur lequel ils pourront économiser dans les circonstances. On suit ça au jour le jour, mais les effets pourraient se faire sentir dans quelques mois seulement. »

(Avec la collaboration de Mario Pitre)