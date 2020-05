COVID-19 : des nouveaux cas partout sauf dans une ville

Il n’y a qu’à Delson où le nombre de personnes touchées par la COVID-19 demeure inchangé comparé à il y a trois jours, selon la plus récente carte interactive de la Direction de la santé publique de la Montérégie dévoilée cet après-midi.

Pour les 7 villes de la région, on compte 10 cas de plus, pour un total de 265. Saint-Constant a la plus importante avec 3, suivie de Saint-Philippe et Saint-Mathieu avec 2 chacun.

Bilan régional

La Prairie : 62 (+1)

Sainte-Catherine: 61 (+1)

Saint-Constant: 70 (+3)

Candiac: 33 (+1)

Saint-Philippe: 17 (+2)

Saint-Mathieu: 15 (+2)

Delson: 7 (stable)

Bilan montérégien

5110 cas

2269 cas rétablis

211 personnes hospitalisées dont 17 personnes aux soins intensifs

276 décès