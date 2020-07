COVID-19: deux autres entreprises de Châteauguay touchées par des employés infectés

Encore une fois la liste d’entreprises touchées par employés infectés à la COVID-19 s’allonge dans la région. L’entreprise Thibert et le magasin Canadian Tire à Châteauguay ont confirmé au Soleil de Châteauguay avoir eu un cas de COVID-19 chez un employé.

Un employé du centre de distribution chez Thibert à Châteauguay a reçu un test positif. «La contamination a eu lieu lors d’une soirée dans un restaurant/bar et non dans les locaux de l’entreprise», souligne Martine Campeau, vice-présidente ressources humaines chez Thibert par voie de communiqué. Lorsque la compagnie a été mise au courant de la situation, elle a isolé l’employé selon les recommandations de la Santé publique. «La direction a pris les précautions nécessaires et a demandé à tous les employés ayant été en contact avec lui d’aller se faire tester», mentionne Mme Campeau.

Un cas au Canadian Tire

La directrice des communications à la Société Canadian Tire Cindy Hoffman confirme qu’un employé du magasin de Châteauguay a été infecté à la COVID-19. Dans un courriel envoyé aux employés dont le journal a obtenu copie, on y précise que l’employé n’a pas été infecté au magasin. Il a reçu son diagnostic le lundi 6 juillet. Sa dernière journée de travail était le samedi 4 juillet. «Nos magasins sont nettoyés en profondeur et désinfectés, au-delà de nos mesures de nettoyage accru afin de protéger la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients», mentionne Mme Hoffman.

Dans le courriel envoyé aux employés, Canadian Tire demande à ceux qui ont été en contact «pour plus de 15 minutes, à moins de 2m de distance, sans masque ou visière» avec l’employé concerné depuis le vendredi 3 juillet, de les informer et d’aller se faire tester.

Depuis le vendredi 3 juillet, au moins neuf entreprises de la région ont été touchées par des cas de COVID-19 chez des employés. Trois rassemblements ont eu lieu (deux partys dans des résidences et une soirée au bar Mile Public House). Le virus s’est propagé à la suite de ces rassemblements.

