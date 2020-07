COVID-19 : deux nouvelles personnes infectées dans la région

La carte interactive cumulant les cas de COVID-19 selon les villes, publiée le 3 juillet par la direction de la Santé publique de la Montérégie, dévoile que deux nouvelles personne sont infectées depuis hier sur le territoire du Reflet.

Les individus nouvellement atteints du coronavirus se trouvent à Saint-Constant et à La Prairie. On y recense des totaux respectifs de 114 et 84 cas.

Rappelons que ces données ne comptabilisent pas les nombre de personnes guéries.

Depuis plusieurs semaines, la majorité des Villes de la région affichent des bilans stables.

Bilan:

Sainte-Catherine: 94 (stable)

Saint-Constant: 113 (+1)

La Prairie: 84 (+1)

Candiac: 39 (stable)

Delson: 19 (stable)

Saint-Philippe: 23 (stable)

Saint-Mathieu: 15 (stable)