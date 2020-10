COVID-19 : éclosion dans une résidence à Sainte-Catherine

Une éclosion de cas de COVID-19 a lieu à la Résidence Le Saint-Laurent à Sainte-Catherine. Un total de 22 personnes – majoritairement des résidents – ont contracté le virus depuis le début du mois d’octobre.

À ce jour, deux sont réputées être guéries, et plusieurs autres devraient recevoir pareille nouvelle au cours de la fin de semaine, a laissé savoir le directeur général adjoint de l’endroit, Mathieu Rousseau.

«Heureusement, la majorité des personnes atteintes ont eu des symptômes très faibles ou modérés», a-t-il ajouté.

Il y a eu des hospitalisations qu’il a qualifiées de «préventives».

Tout laisse croire que le virus s’est introduit dans la résidence après que deux dames qui y demeurent aient été en contact étroit avec une personne de l’extérieur positive à la COVID-19, vers la fin septembre. Celles-ci n’éprouvaient cependant aucun symptôme et elles se sont isolées dans l’attente de leur résultat de test, mais le mal était fait, a dit M. Rousseau.

Le virus se serait propagé dans des aires communes à l’occasion d’activités sociales qui avaient repris dans le respect des règles sanitaires, afin de permettre aux résidents de garder le moral. Tout a été arrêté de nouveau depuis.

«On constate à quel point c’est un virus contagieux.» -Mathieu Rousseau, directeur général adjoint de la Résidence Le Saint-Laurent

Le pire est passé ?

M. Rousseau se réjouissait néanmoins à l’idée que le pire semblait derrière eux.

«La semaine passée, plusieurs résidents avaient l’apparition de symptômes, a expliqué M. Rousseau. Cette semaine, ça s’est calmé.»

Les résidents ne sont toutefois pas confinés comme à l’automne, mais la direction les sensibilise à limiter leurs contacts et leurs déplacements. Il leur est recommandé notamment de faire livrer leur épicerie. Les plus à risque, quant à eux, ont été testés et ont été invités à demeurer en isolement préventif dans leur appartement.

Quant aux familles des résidents, elles sont informées de l’état de la situation.

«Pour nous, c’est très important de les tenir à jour», a-t-il confié.

Transparence

Selon le registre du gouvernement, la Résidence Le Saint-Laurent compte 8 cas de COVID-19 en date du 15 octobre. Or, c’est bien en-dessous de la réalité, a avoué en toute transparence le directeur général adjoint de l’endroit. Il estime qu’entre 15 et 20% des résidents sont touchés.