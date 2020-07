COVID-19 : employé infecté dans un 4e commerce de Mercier

La boutique Fantaisie du blé a annoncé lundi sur son compte Facebook qu’elle fermait temporairement parce qu’un de ses employés est infecté à la COVID-19. C’est le 4e commerce dans la municipalité qui fait une telle annonce depuis vendredi.

« Depuis le début de cette pandémie, nous avons mis en place toutes les mesures de protection tel que recommandé par la santé publique pour protéger nos employés et notre clientèle, fait part le commerce. Malheureusement, un de nos employés a été infecté. Cet employé est en quarantaine et tout a été fait pour identifier les employés ayant été en contact prolongé avec ce dernier afin qu’ils puissent être dépistés et prendre les mesures d’isolation requises. Pour assurer la sécurité de tous, clients et employés, nous fermons temporairement la boutique de Fantaisie du blé. »

L’établissement indique travailler « en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique ainsi qu’avec une firme de désinfection ».

Le IGA Extra Famille Reid-Boursier, le restaurant McDonald’s et le restaurant Grégoire et fils, à Mercier, ont tous les trois dû composer avec un ou des employés infectés à la COVID-19. Les trois ont rendu l’information publique eux-mêmes. Tout comme le IGA Extra de Châteauguay, qui compte aussi un cas.

Vu les circonstances, le Resto-Bar Lachapelle, à Mercier aussi, a fermé temporairement par « précaution et solidarité » tout comme la Maison des jeunes de Mercier.

Party

Selon des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, les cas pourraient être liés à un party qui aurait rassemblé de 50 à 70 jeunes dans la région récemment. Le Soleil de Châteauguay a adressé une demande d’information ce dimanche à la Direction de la santé publique de la Montérégie pour savoir si c’est effectivement le cas.