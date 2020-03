COVID-19 : Exo retire des départs d’autobus

Exo informe sa clientèle que ses services de trains, d’autobus et de transport adapté demeurent opérationnels, à l’exception de certains départs parmi les lignes qui font des arrêts aux cégeps de la région. Ces trajets repredront du service dès la réouverture des établissements scolaires.

Roussillon 200 Retrait de départs de 6h50, 7h10, 11h35, 12h55, 14h20 et 17h55 210 Retrait des départs de 9h15, 10h15, 11h35, 12h45 et 13h55 Le Richelain 340 Retrait des départs de 12h33 et 13h51 341 Retrait du départ à 7h25 343 Retrait du départ à 7h15

L’ensemble des trains d’exo feront l’objet d’un nettoyage quotidien des surfaces de contact (sièges, barres d’appui, boutons d’ouverture des portes, toilettes à bord des trains, poignées, etc.) et ce, tous les jours de la semaine, précise l’opérateur. De plus, l’ensemble des autobus des fournisseurs d’exo feront l’objet d’un nettoyage tous les deux jours des surfaces de contact (sièges, barres d’appui, poteaux, accoudoirs, sangles, boutons d’arrêts, poignées, etc.).

Exo appelle à la collaboration de ses usagers en leur demandant de respecter les consignes d’hygiène préconisées par les autorités de santé publique, soit se laver les mains fréquemment, éviter de se toucher le visage, tousser ou éternuer dans le creux de son coude et rester à la maison en cas de maladie.

Par mesure préventive, certains des points de vente et points de services seront temporairement fermés. Exo conseille à sa clientèle de téléphoner au Service à la clientèle au 1 833 allo exo (255-6396) avant de se déplacer.

(Source: Exo)