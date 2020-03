COVID-19 : Gravité Média est proactive

Chers lecteurs, annonceurs et partenaires,

Je me permets de m’adresser à vous en cette situation difficile autour de la COVID-19.

La direction de Gravité Média a pris des mesures préventives afin d’assurer la santé et la sécurité de ses équipes et, par le fait même, de ses clients et partenaires. Nos opérations se poursuivent normalement, mais nous priorisons les rencontres téléphoniques pour éviter toute propagation.