COVID-19 : il perd son emploi au Rail et donne au suivant

En cette épisode difficile de lutte à la COVID-19, il n’y a pas que des gens qui vident égoïstement les tablettes des épiceries. Il y a des personnes de cœur comme Damien Bougie, les propriétaires du restaurant The Rail, à Kahnawake, et plusieurs employés.

Par mesure de prévention, The Rail a fermé ses portes à 17h le lundi 16 mars. «La santé et la sécurité de la communauté, des membres du personnel, et de chacun et chacune de nos clients continuent d’être notre priorité absolue», a indiqué l’établissement sur son compte Facebook où il a annoncé la nouvelle.

Après, il a distribué ses denrées à ses 700 employés soudainement en congé forcé. Du nombre, Damien Bougie est allé déposer les provisions devant la porte d’une résidente de Châteauguay que le sort n’a pas gâté. La dame de 61 ans a tout perdu dans un incendie il y a quelques mois et elle a des ennuis de santé, indique le bon Samaritain dans une publication Facebook accompagnée d’une photo des victuailles.

«J’ai décidé de prendre ma part et de la donner à quelqu’un qui en a plus besoin que moi», a indiqué M. Bougie, en entrevue via Facebook. Il perd tout de même son emploi de serveur. «Oui mais j’ai travaillé près de 80 heures par semaine depuis 6 mois. J’ai de l’argent de côté. Je vais être correct. D’autres ne peuvent pas en dire autant», a-t-il justifié. M. Bougie a précisé qu’il cumulait deux emplois. Serveur et intervenant dans un centre de détention pour jeunes Inuits.

M. Bougie a donné un coup de chapeau aux propriétaires du Rail. «C’est un geste vraiment beau et généreux de leur part», a-t-il apprécié. Il a aussi salué ses collègues de travail sur les réseaux sociaux. Une centaine ont demandé à ce que leur part soit donnée à des gens dans le besoin, a-t-il souligné.