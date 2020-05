COVID-19 : la boulangerie Chouquettes et cie fermée temporairement

Florence et Sylvain Sezia ont fermé les portes de la boulangerie Chouquettes et cie à Delson le 1er mai, et ce, de façon préventive pour une durée indéterminée, puisque leur fille qui travaille dans le domaine de la santé a contracté la COVID-19 et vit sous leur toit.

La fermeture effectuée pour la sécurité de la clientèle durera «au moins 15 jours, le temps que notre fille guérisse», indique M. Sezia sur la boîte vocale du commerce.

Plus de 70 personnes ont commenté l’annonce de la boulangerie sur sa page Facebook pour envoyer du courage à la famille.

Le Reflet a tenté de contacter Chouquettes et cie, en vain.

Rappelons que l’entreprise est en processus de vente, car M. Sezia a développé une allergie à des types de farine dans les dernières années.