COVID-19 : la consigne du 2 m va rester pour des mois

Le premier ministre François Legault a livré un message rempli d’optimisme ce mercredi à 13h mais il a aussi fait une importante mise en garde.

« Il faut s’habituer, la consigne du 2 m va rester pour des mois » a-t-il prévenu.

S’appuyant sur le nombre d’hospitalisations qui se stabilise, M. Legault a soutenu que la situation était « encourageante » et qu’on voyait « la lumière au bout du tunnel ».

Il a observé que la courbe du Québec se rapprochait de celle des meilleurs comme l’Allemagne. Ce, grâce au respect des consignes par la vaste majorité des Québécois.

« Oui, je suis optimiste qu’on sera capable de commencer à rouvrir des commerces et entreprises mais faut être prudents. Faut que les chiffres continuent à se stabiliser, faut donner un dernier coup. C’est important de rester disciplinés », a-t-il insisté.

« Ça nous amène à préparer la réouverture des commerces mais on n’est pas rendus-là. Mais ça ne nous empêche pas de nous préparer », a affirmé le premier ministre.

Le moment venu, ouvriront en premier les entreprises où la distance de 2 m entre collègues et avec les clients peut être respectée.

« Ce sera un critère important », a dit M. Legault.

La réouverture des commerces n’est pas simple, a-t-il souligné. Il faudra considérer les enfants des travailleurs, le transport en commun.

« On va demander aux employeurs comment être plus flexibles dans les horaires pour que tout le monde n’utilise pas le transport en commun en deux heures de pointe », a illustré François Legault.

Tests en CHSLD

Considérant que les gens âgés sont les plus vulnérables, Québec a décidé de tester tout le monde dans les CHSLD, « pour bien connaitre la situation et bien suivre les endroits où c’est le plus difficile », a mentionné François Legault.

Les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les autres mais plus à risque de graves conséquences.

« Il faut vraiment porter une attention particulière aux personnes âgées », a insisté M. Legault.

À l’approche de Pâques, le premier ministre a demandé de maintenir la distanciation sociale.

Il a adressé son merci quotidien « à toutes les personnes qui travaillent en CHSLD ».

Bilan

8 avril

175 décès – (+25)

10 031 cas confirmées (+691 )

7 avril

9 340 cas confirmés – 150 décès