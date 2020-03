COVID-19 : la MRC demande la sortie des bacs la veille des collectes

La MRC de Roussillon demande aux citoyens de mettre leur bac de recyclage, déchets et composte en bordure de rue la veille des collectes afin de diminuer les risques de propagation de la COVID-19 auprès des éboueurs.

Même si la plupart des collectes du territoire à l’aide d’une pince, certains camions sont semi-automatisés et nécessitent une manipulation des collecteurs, indique la MRC par voie de communiqué. Elle ajoute que même pour les collectes automatisées, la manipulation des bacs est possible par les équipes de collecte et les inspecteurs de la MRC.

«En effet, puisque le virus a une durée de vie limitée dans le temps sur les objets inertes, sortir les bacs une journée à l’avance permettrait de diminuer les risques de propagation du virus pour les employés qui effectuent les collectes», dit-elle.

Ces mesures sont mises en place à titre préventif, laisse savoir la MRC. Elle souligne également que cela «permettra de réduire les chances que des bacs soient mis à la rue après le passage du camion, comme la routine des citoyens est ébranlée».