COVID-19 : la Santé publique de la Montérégie change sa méthode de comptabilisation

La direction de la Santé publique de la Montérégie (DSPM) a annoncé le 8 juin qu’elle comptabilise dorénavant les nouveaux cas de COVID-19 des 7 derniers jours plutôt que de les cumuler comme elle le faisait depuis le début de la pandémie. Elle a expliqué au Reflet les raisons derrière cette décision.

La DSPM considère qu’un bilan des personnes infectées sur une période de 7 jours est plus représentatif.

«Les gens nous demandent combien l’ont encore [la COVID-19], puisqu’on fonctionnait avec les totaux et qu’on ne faisait pas la soustraction des cas guéris», précise Chantale Vallée, agente d’information à la direction de la Santé publique de la Montérégie.

Elle ajoute que cette nouvelle méthode de comptabilisation offre une meilleure idée de la circulation du virus actuellement. Ces données sont publiées le lundi, mercredi et jeudi.

La DSPM poursuit le partage de sa carte interactive des cas par ville de façon cumulative depuis le début de la pandémie, le mardi et le vendredi.

Les décès, hospitalisations et cas guéris sont dorénavant publiés une fois par semaine, soit le mercredi.

Bilan

Mme Vallée précise que, par exemple, quand la DSPM partage le bilan des 7 derniers jours le lundi, elle a comptabilisé les cas confirmés depuis le lundi précédent et ainsi de suite pour les prochains bilans.

Le 8 juin, elle dénombrait:

-444 cas en Montérégie

-51 dans la MRC de Roussillon.

Puis, le mercredi 10 juin, elle recensait:

-399 cas

-50 dans la MRC de Roussillon.

On peut donc déduire qu’entre le 3 et le 10 juin, il y a eu moins de nouveaux cas déclarés qu’entre le 1er et le 8 juin, confirme Mme Vallée.

Selon les données diffusées le 10 juin, la Montérégie compte:

-3902 cas rétablis sur 6 199;

Le taux de rétablissement, qui se situe à 63%, est supérieur à la moyenne provinciale de 37%;

-502 décès, soit 7% des personnes infectées. La moyenne québécoise se chiffre à 10% avec 5081 morts de la COVID-19.