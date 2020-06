COVID-19 : la situation est stable dans quatre villes

On compte quatre personnes positives de plus à la COVID-19 sur le territoire du Reflet, selon le plus récent bilan par villes de la Direction de la santé publique de la Montérégie dévoilé vendredi.

La situation est stable dans quatre Municipalités, soit à Delson, Candiac, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. À Sainte-Catherine et Saint-Constant, on recense une personne de plus atteinte, alors que c’est deux à La Prairie.

Lors du dernier bilan par villes dévoilé le 16 juin, le nombre de nouvelles personnes atteintes était aussi faible avec deux à Saint-Constant.

Le bilan du territoire se lit ainsi:

La Prairie : 83 (+2)

Saint-Constant : 112 (+1)

Sainte-Catherine : 93 (+1)

Candiac : 39 (stable)

Delson : 19 (stable)

Saint-Philippe : 23 (stable)

Saint-Mathieu : 15 (stable)