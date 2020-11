COVID-19 : le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter dans deux villes

La Prairie et Saint-Constant demeurent les municipalités qui enregistrent le plus de nouveaux cas sur le territoire, soit 18 et 8 respectivement, entre le 20 et le 24 novembre. C’est ce que le dernier bilan par ville de la Direction de santé publique de la Montérégie dévoile.

Dans les autres municipalités couvertes par Le Reflet, on recense toutefois 5 nouvelles personnes infectées ou moins en quatre jours. Trois villes sont stables. Au total, 34 nouveaux cas ont été comptabilisés pour cette période. On en compte 1 287 depuis le début de la pandémie.

Bilan par ville

Candiac: 188 (stable)

Delson: 96 (+3)

La Prairie: 315 (+8)

Saint-Constant: 326 (+18)

Sainte-Catherine: 262 (+5)

Saint-Philippe: 66 (stable)

Saint-Mathieu: 34 (stable)