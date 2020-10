COVID-19 : l’éclosion dans une résidence pour aînés à Sainte-Catherine fait deux décès

L’éclosion de cas de COVID-19 à la Résidence Le Saint-Laurent à Sainte-Catherine semble être sous contrôle, mais elle a fait deux victimes parmi les résidents.

Selon nos informations, une dame en serait décédée le 17 octobre. La liste des cas de COVID-19 et des décès survenus dans les résidences pour aînés, en date du 21 octobre, confirme en effet qu’un décès est survenu à cette résidence depuis le début de l’éclosion.

Contacté, le directeur général adjoint de la Résidence Le Saint-Laurent, Mathieu Rousseau, a laissé savoir qu’une autre résidente a elle aussi succombé mortellement au virus par la suite. Il a affirmé que la COVID-19 est extrêmement sournoise et choisit ses victimes au hasard.

«La première dame qui en est morte n’était pas d’âge très avancé et elle était en pleine forme, a-t-il dit. Elle était allée trois fois à l’hôpital dans sa vie, pour accoucher. D’autres résidents avec une santé moins forte que la sienne sont passés au travers.»

De son côté, l’autre résidente décédée était plus âgée et avait une santé plus fragile.

M. Rousseau a précisé par ailleurs que la population du quartier n’a rien à craindre, puisque les résidents qui sortent pour répondre à leurs besoins essentiels – aller à l’épicerie ou à la pharmacie – ont tous eu des tests négatifs. C’est le cas de 55 d’entre eux.

Deux cas

À la suite d’une éclosion survenue au début du mois, la résidence a compté jusqu’à 26 personnes infectées, majoritairement des personnes qui y résident. Selon Cynthia Lestage, aussi directrice adjointe de l’endroit, il reste en date du 23 octobre trois résidents positifs dont la quarantaine n’est pas terminée. C’est environ 2% des résidents, comparé à entre 15 et 20% au plus fort de la crise.

«On travaille corps et âme pour protéger les résidents du mieux qu’on peut en attendant que la Santé publique nous confirme que l’éclosion est terminée», a-t-elle précisé.

Un service de livraison de repas aux appartements a notamment été mis sur pied en attendant que la cuisine communautaire puisse rouvrir et aucun livreur de l’extérieur n’a de contact direct avec les résidents. Quant aux aidants naturels, ils doivent enfiler jaquette, masque, gants et visière, lors de leur passage.

6 094 décès au Québec

La COVID-19 a fait près de 7 000 décès au Québec jusqu’à maintenant. La Montérégie figure au troisième rang avec 674 morts derrière Montréal (3 515) et Laval (706).

Au Québec, les décès touchent principalement les gens de 70 ans et plus dans une portion de 62%. Aucune personne de moins de 20 ans n’en est morte.

Une activité sociale tenue dans les règles

C’est à la suite d’une partie de bingo et de cartes qu’est survenue l’éclosion au début du mois, a expliqué Cynthia Lestage, directrice adjointe de la Résidence Le Saint-Laurent. À cette époque, le gouvernement demandait aux responsables de reprendre certaines activités sociales afin de maintenir la santé mentale de leurs résidents.

«C’est très malheureux parce que le tout s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires, a-t-elle défendu. Les gens qui ne restent pas ensemble étaient assis à 2 m de distance des autres et ils devaient portaient le masque aussitôt qu’ils se levaient.»

Seuls des résidents qui participaient à cette activité ont attrapé le coronavirus. Il ne s’est pas propagé à aucun autre, a-t-elle poursuivi.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont critiqué le fait que des résidents jouent à la pétanque au parc Fleur-de-lys, situé devant la Résidence Le Saint-Laurent. Selon Mme Lestage, il ne s’agit pas de résidents de son établissement. Néanmoins, son collègue a voulu remettre les pendules à l’heure.

«Il a été démontré que les probabilités d’attraper la COVID sont extrêmement faibles à l’extérieur lorsque les gens respectent la distanciation. Je ne pense pas que nos ainés s’amusent à défier les mesures sanitaires», a dit M. Rousseau.