COVID-19 : Legault veut choyer davantage les préposés aux bénéficiaires

François Legault prône des augmentations de salaires plus généreuses pour les préposés aux bénéficiaires que pour l’ensemble des employés de l’État.

Ce, pour attirer plus de gens dans ce domaine qui vit une pénurie de main-d’oeuvre depuis de nombreuses années, a indiqué le premier ministre lors de son point de presse quotidien sur la COVID-19, lundi.

« De façon générale, avant même la crise, on avait des pénuries de personnel dans les résidences pour aînés. Le problème le plus important, c’est un problème de salaire. Même dans le public, c’est très difficile attirer tout le personnel qu’on a besoin », a déclaré M. Legault.

Il a observé que le manque de personnel faisait en sorte que les préposés en poste avaient une surcharge de travail, rendant l’emploi « encore moins attrayant ».

La crise de la COVID-19 a accentué le problème. En signe de reconnaissance de leur travail, le gouvernement a offert une prime de 4 $ l’heure aux préposés. « Même à 17 $ l’heure ce n’est pas suffisamment attirant. Ces primes sont temporaires », a rappelé François Legault.

Son gouvernement et les employés de la fonction publique négocient actuellement le renouvellement des conventions collectives.

« On veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires d’un pourcentage plus grand que les autres travailleurs, a fait part M. Legault. Ce n’est pas simple négocier ça. Traditionnellement, les syndicats demandent la même augmentation pour tous les employés. Ce n’est pas simple cette négociation-là. Ce n’est pas nécessairement simple d’accorder une augmentation permanente plus importante aux préposés aux bénéficiaires. »

Tournée des résidences

Le premier ministre a souligné que la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés constituaient la « grande priorité ». Une inspection des établissements privés a été effectuée en fin de semaine.

« La grande majorité est très bien gérée. Il y en a 4 ou 5 qu’on garde sous surveillance », a rendu compte M. Legault.

« On ne va pas s’arrêter-là, on va aller inspecter toutes les résidences pour aller voir exactement si la situation est sous contrôle », a-t-il précisé.

Le premier ministre a adressé ses remerciements du jour à « tous ceux et celles qui travaillent en CHSLD et résidences pour aînés ».

Feu vert à la construction

La construction s’ajoute à la liste des services prioritaires. « On ne veut pas ajouter une crise du logement par dessus la crise qu’on vit » a justifié François Legault.

Bilan

32 morts de plus pour un total de 360 décès

13557 cas confirmés soit 711 de plus