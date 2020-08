COVID-19: les services de garde resteraient ouverts pendant une deuxième vague

Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a indiqué que les services éducatifs à l’enfance vont demeurer ouverts même si une deuxième vague de coronavirus devait déferler sur le Québec.

Le gouvernement a observé que l’organisation sociale et le développement des enfants, surtout ceux en situation vulnérable, sont trop importants pour se permettre de fermer à nouveau les services de garde.

«Depuis mars dernier, peu de cas de COVID-19 ont été déclarés dans les milieux de garde, c’est pourquoi notre plan d’action ne prévoit pas de fermeture, sauf en cas de force majeure, a indiqué le ministre. L’objectif est de tout mettre en œuvre pour assurer le développement, la santé et la sécurité des enfants et des familles. Nous voulons aussi permettre aux parents de poursuivre leurs activités professionnelles. Les parents peuvent avoir confiance en nos services de garde. Leurs enfants y seront en sécurité et pourront poursuivre leur développement au contact de leurs amis et de notre personnel éducateur aguerri. La première vague nous en a appris beaucoup, et je suis convaincu que l’expérience acquise sera bénéfique lorsque la deuxième vague surviendra. »