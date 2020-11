COVID-19 : moins de cas actifs dans la MRC de Roussillon, mais des décès supplémentaires

La Direction de santé publique de la Montérégie recense 133 cas actifs de COVID-19 dans la MRC de Roussillon en date du 25 novembre, soit une baisse de 40 par rapport au dernier bilan du 4 novembre.

Toutefois, quatre décès s’ajoutent aux 34 survenus avant le 25 novembre, portant le total à 38 attribués au coronavirus depuis le début de la pandémie. Trois d’entre eux ont été recensés à la résidence La belle époque à La Prairie. En contrepartie, 2 178 ont guéri de la COVID-19, soit plus de 300 personnes de plus qu’au début du mois.

La MRC de Roussillon, composée de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore, est la quatrième MRC sur 13 en Montérégie où le nombre de cas est le plus élevé. Elle se classe derrière l’agglomération de Longueuil, les MRC des Maskoutains et de Pierre-de-Saurel.

En Montérégie, les nouvelles données du 25 novembre révèlent 1 441 cas actifs (-180), 847 décès (+108) et 16 912 (+3 152) personnes guéries. Le taux de mortalité a baissé à 4%.