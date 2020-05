COVID-19 : plus de 240 cas dans la région

Le bilan des cas confirmés de COVID-19 sur le territoire du Journal continue d’augmenter lentement. Selon les dernières données par villes de la Direction de la Santé publique de la Montérégie, en date du 8 mai, on enregistre 243 cas au total, soit 16 de plus que lors de la dernière mise à jour, le 5 mai.

La situation est stable à Candiac et à Delson. Trois nouveaux cas sont confirmés à La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Philippe. L’augmentation la plus marquée est à Saint-Mathieu, avec six.

En Montérégie, le bilan est de:

4344 cas

1876 cas rétablis

223 personnes hospitalisées

19 personnes aux soins intensifs

203 décès

Parmi les décès, 83 ont eu lieu dans des résidences privées pour aînés, 61 en CHSLD, 40 à domicile et 10 en centre hospitalier.

Bilan par villes

Saint-Constant: 65 (+1)

La Prairie: 57 (+3)

Sainte-Catherine: 55 (+3)

Candiac: 31 (stable)

Saint-Philippe: 14 (+3)

Delson: 6 (stable)

Saint-Mathieu: 15 (+6)