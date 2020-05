COVID-19 : près de 300 cas dans la région

On compte maintenant 298 cas confirmés de la COVID-19 sur le territoire couvert par Le Reflet, en date du 22 mai, selon les données de la direction de la Santé publique de la Montérégie. Ce sont 12 de plus que lors du dernier bilan par ville, mardi.

En Montérégie, le cap des 300 décès a été atteint avec un total de 328. Le total de cas confirmés s’élève à 5621, soit 98 de plus que le 20 mai.

La situation est stable à Candiac. On peut aussi pratiquement l’affirmer qu’il en est de même à Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu et Delson, où il y a respectivement 1 seul cas de plus en trois jours.

À Saint-Constant et à La Prairie, on compte 4 cas supplémentaires. Saint-Constant a atteint le cap des 80 cas confirmés, demeurant toujours la Ville la plus touchée.

Bilan régional

La Prairie : 71 (+4)

Sainte-Catherine: 69 (+1)

Saint-Constant: 80 (+4)

Candiac: 34 (stable)

Saint-Philippe: 19 (+1)

Saint-Mathieu: 16 (+1)

Delson: 9 (+1)

Bilan montérégien

5 621 cas

2 479 cas rétablis

216 personnes hospitalisées

18 personnes aux soins intensifs

328 décès