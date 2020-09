COVID-19 : trois cas supplémentaires sur le territoire

Trois nouvelles personnes sont infectées de la COVID-19 dans autant de villes sur le territoire couvert par Le Reflet, depuis le 1er septembre. C’est ce qu’indique le dernier bilan cumulatif par municipalité de la Direction de santé publique de la Montérégie, publié le 4 septembre.

Les nouveaux cas se trouvent à Sainte-Catherine, Saint-Philippe et La Prairie. Lors du dernier bilan, on en comptait deux à La Prairie et Candiac. Le total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est de 535.

Dans la MRC de Roussillon, 14 cas ont été déclarés du 27 août au 2 septembre, puis 30 sont présentement actifs.

Depuis le début de la pandémie, 1 071 personnes infectées en sont guéries dans la MRC. De plus, la Santé publique ne recense aucun nouveau décès sur le territoire depuis le 19 août.

En Montérégie, le virus a fait 611 victimes, soit 7% des cas recensés. C’est 2% de moins que la moyenne au Québec. Le taux de guérison demeure toujours élevé avec 92%.

Bilan par ville

Sainte-Catherine: 123 cas (+1)

Delson: 31 cas (stable)

Saint-Philippe: 34 cas (+1)

Saint-Mathieu: 22 cas (stable)

La Prairie: 110 cas (+1)

Candiac: 72 cas (stable)

Saint-Constant: 143 cas (stable)