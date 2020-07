COVID-19 : un cas de plus sur le territoire

Selon le plus récent bilan par villes sur la carte interactive des cas de COVID-19 publié par la Direction de la santé publique de la Montérégie, on compte une personne de plus infectée en l’espace de deux jours. Celle-ci réside à Sainte-Catherine. Pour cette ville, le total est de 94.

Comme écrit précédemment, la situation demeure stable dans la région depuis deux semaines. Le nombre de personnes atteintes est inchangé depuis le 30 juin dans toutes les autres municipalités du territoire du Reflet. Il se lit ainsi:

Sainte-Catherine: 94 (+1)

Saint-Constant: 113 (stable)

La Prairie: 83 (stable)

Candiac: 39 (stable)

Delson: 19 (stable)

Saint-Philippe: 23 (stable)

Saint-Mathieu: (stable)

Rappelons que la carte interactive par villes de la Direction de la santé publique en Montérégie ne tient pas compte du nombre de personnes guéries. Elle constitue un recensement du total des gens infectés depuis le début de la pandémie. Selon un autre tableau, on compte 19 décès dans la MRC de Roussillon, 17 personnes infectées et 730 officiellement guéries en date du 30 juin.

En Montérégie, le total est de 7 838 cas positifs, dont 6 572 rétablis (84%) et 576 décès (7%). C’est mieux de la moyenne québécoise, qui affiche 45% de taux de guérison et 10% de décès.