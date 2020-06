COVID-19 : un taux de mortalité d’au plus 0,3%, selon les spécialistes américains

L’organisme responsable de la santé publique aux États-Unis, le Center for Disease Control (CDC), a récemment revu à la baisse le taux de mortalité des personnes infectées par la COVID-19. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le fixait à 3,4% en début de pandémie, le scénario le plus probable du CDC estime aujourd’hui qu’il oscillerait plutôt entre 0,2 et 0,3%.

«Bien que ces données proviennent des États-Unis, il est raisonnable de croire que la situation soit similaire au Canada, indique Peter St. Onge, chercheur associé senior à l’Institut économique de Montréal (IEM). Lorsqu’on regarde les statistiques compilées par des sources fiables comme l’Université Johns Hopkins, on constate que les courbes du Canada et des États-Unis suivent des tendances similaires en ce qui a trait au nombre de décès par millier d’habitants. Le Canada a un taux de décès inférieur aux États-Unis, mais il effectue aussi moins de tests, ce qui engendre un taux de mortalité par cas de coronavirus plus élevé en apparence.»

«Selon les données les plus à jour du CDC, bien qu’elles demeurent contagieuses, 35% des personnes infectées par la COVID ne présentent aucun symptôme», ajoute le chercheur.

L’économiste senior à l’IEM Gaël Campan croit que ces données sont importantes pour mettre en place des mesures sanitaires adéquates.

«Bien que certaines réponses nous manquent toujours pour l’instant, il convient de se questionner sur le rapport coût-bénéfice d’un confinement obligatoire de l’ensemble de la population, alors que l’on cherche essentiellement à protéger une minorité relativement bien définie, composée en grande partie de personnes âgées, soutient-il. L’expérience de plusieurs pays nous montre que l’on peut arriver à de bons résultats par le biais d’une combinaison de mesures beaucoup plus ciblées.»