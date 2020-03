Une dizaine de transports par jour de cas suspectés en Montérégie

Avec 150 cas de coronavirus confirmés à ce jour, la Montérégie n’est pas épargnée par la pandémie, souligne la CETAM.

Ses paramédics effectuent une dizaine de transports par jour de cas suspectés, fait part le service ambulancier dans un communiqué jeudi. « Bien heureux d’ailleurs qu’aucun de nos membres ne soit affecté à ce jour » exprime la porte-parole Janie Gagnon.

Le service de première ligne est pleinement opérationnel. « À la CETAM, nous ne sommes pas encore en mesure d’urgence. Nous avons les effectifs et l’équipement nécessaires afin de bien desservir la population. Pourquoi? Principalement parce que dans une coopérative, les gens sont mobilisés et extrêmement dédiés. L’organisation dont fait preuve la direction de la CETAM et les précautions prises depuis les débuts de la crise font en sorte que tout va bien », explique Mme Gagnon.

La CETAM a très peu de paramédics en quarantaine par prévention pour avoir transporté un cas confirmé. Quelques paramédics sont en isolement, aussi par mesure préventive, car ils sont de retour de voyage.

« La direction générale et la direction des opérations de la CETAM sont en communications constantes avec la Sécurité civile, tous les services d’urgence, les centres hospitaliers et le gouvernement », précise la coopérative.

Conseils à la population

Si vous avez des symptômes de la COVID19, composez le 1 877 644-4545, au lieu du 811

Isolez-vous en attendant les directives appropriées.

Répondre honnêtement aux questions qui vous seront posées.

Contacter le 911 que si une vie est en danger.

Une personne déclarée positive qui reçoit la directive de se rendre à l’hôpital doit le faire par ses propres moyens à moins que ce ne soit pas possible.

La CETAM est le plus important service ambulancier en Montérégie. Elle offre ses services à une population de près de 700 000 personnes dans 56 municipalités sur un territoire d’environ 2700 km2. La CETAM, c’est près de 400 paramédics qui sauvent des vies semaine après semaine.

La région de la Montérégie compte 15 municipalités régionales de comté (MRC) :