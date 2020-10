Covid-19 : Varadero est prêt à rouvrir ses portes aux touristes internationaux

Dès le 15 octobre prochain, la ville cubaine de Varadero rouvre ses frontières aux touristes internationaux. Ses hôtels 4 et 5 étoiles ouvriront leurs portes, tout comme son aéroport international, Juan Gualberto Gómez.

Cuba est l’une des destinations vacances les plus prisées des Québécois. Même s’il n’est toujours pas recommandé de faire des voyages non essentiels, c’est possible de le faire.

Avec les compagnies aériennes comme Air Transat ont déjà prévu d’augmenter leur offre de destinations proposées au départ de Montréal et Québec et avec le nombre grandissant d’assurances voyages qui couvrent la covid-19, on se permet de plus en plus de reconsidérer à voyager.

Une ouverture partielle contrôlée

Évidemment, la situation pandémique demeure instable. Pour cette raison, la première étape de la réouverture de Varadero n’est que partielle.

Ça implique que les touristes pourront profiter des hôtels 4 et 5 étoiles seulement, faire certaines excursions maritimes, louer une voiture, une moto ou un vélo, mais uniquement dans une zone approuvée.

Par exemple, les activités extrahôtelières sont en collaboration étroite avec les marinas Chapelin et Gaviota exclusivement, et les services commerciaux et récréatifs sont seulement offerts à Plaza América et Punta Hicacos.

Pour éviter une transmission inutile, tous les paiements de ces services devront être acquittés par carte de crédit plutôt que par argent comptant.

En plus, tous les hôtels qui rouvrent au public devront absolument compter un médecin, une infirmière et même un épidémiologiste comme membre de leur personnel.

