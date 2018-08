Crème glacée : entre tradition et décadence

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

En cet été de chaleur accablante, les desserts à la crème glacée demeurent une des sources de rafraîchissement les plus satisfaisantes. Si certaines crèmeries n’hésitent pas à plonger leurs cornets dans des garnitures toujours plus décadentes, d’autres optent pour des versions plus traditionnelles.

Spécialisé dans les trempages et garnitures variés, le bar laitier Léonidas à Saint-Philippe verse allègrement dans la gourmandise sucrée, au grand plaisir de ses clients à la recherche de nouveautés. La propriétaire, Magali Gevaert, constate qu’il y a eu des changements de consommation au fil des ans.

«Le trempage dans le chocolat belge est très à la mode en ce moment, mentionne-t-elle. Nous le faisions bien avant les Chocolats favoris de ce monde, mais ils ont une machine de marketing absolument incroyable et ç’a permis de faire découvrir à plus de gens le trempage.»

De leur côté, les bars laitiers Aux délices de la gare à La Prairie et Crèmerie Saint-Philippe offrent les incontournables de la crème glacée à leurs clients, qui préfèrent savourer un dessert plus classique.

«Nos valeurs sûres, comme nos cornets trempés dans le chocolat et notre version du blizzard sont nos plus gros vendeurs, affirme Martine Labelle, propriétaire du bar laitier Crèmerie Saint-Philippe, ouvert depuis 5 ans. Nous sommes une petite crèmerie de quartier. Essentiellement, nos clients veulent des aliments frais, comme nos fruits, et avoir de bonnes quantités.»

Même son de cloche du côté des Délices de la gare. La propriétaire Édith Ste-Marie ne remarque pas nécessairement de tendance vers la décadence, mais plutôt un goût pour les aliments naturels.

«Ça fait longtemps que nous offrons de la slush avec des vraies limes fraîchement pressées. Ce n’était pas si populaire, mais depuis quelque temps, on dirait que les gens la découvrent. Ils ne veulent plus d’essences artificielles.»

Les commerces interrogés soulignent également l’augmentation de demandes pour de la crème glacée végétalienne et sans lactose. Leonidas a aussi ajouté à son menu le thé aux perles, plus connu sous le nom de bubble tea.

À chacun son cornet

Les trois propriétaires mentionnent que chaque dessert glacé a son amateur, selon les tranches d’âges de la clientèle.

«Les plus jeunes aiment les saveurs exotiques de crème glacée, comme la noix de coco ou la banane, tandis que les plus âgés optent pour des cornets de crème glacée dure Coaticook», explique Mme Ste-Marie.

Mme Labelle fait le même constat, remarquant la crème glacée dure est appréciée des aînés, alors que les enfants préfèrent siroter une slush ou une potion magique, joyeux mélange de barbotine, de crème molle à la vanille et de bonbons.

«Il y a toujours de nouvelles manières de présenter un cornet de crème glacée. On cherche à constamment réinventer le produit.» -Magali Gevaert

