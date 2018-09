Les cyclistes invités au Tour du maire à Saint-Constant

Les citoyens et amateurs de vélo sont invités à prendre part au premier Tour du maire, une randonnée à vélo de 26 km à travers la ville de Saint-Constant, le 6 octobre.

Le départ sera donné au centre Denis-Lord, dès 10h, mais les cyclistes sont invités pour un échauffement de groupe à 9h. L’activité est gratuite et réservée aux 16 ans et plus. Les participants doivent être en mesure d’atteindre une vitesse moyenne de 20km/h. Un goûter sera servi par la suite au centre Denis-Lord. L’inscription se fait en ligne sur le site web de la Ville.