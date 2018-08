Une dame âgée heurtée par un véhicule à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Une dame de 84 ans a été heurtée par un véhicule le 23 août, à 11h20, dans le stationnement de la résidence pour aînés Domaine le Roussillon, sur le boulevard des Écluses à Sainte-Catherine.

François Michaud, agent aux relations communautaires et médiatiques de la Régie intermunicipale de police du Roussillon indique qu’«un conducteur âgé de 41 ans circulait seul dans sa voiture et lorsqu’il a tourné à gauche dans le stationnement, il y a eu un impact avec la dame et sa marchette».

Celle-ci a été blessée au pied et transportée à l’hôpital.