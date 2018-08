Danielle McCann représentera la CAQ dans Sanguinet

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Marie-Josée Bétournay

De passage à Châteauguay le vendredi 24 août, François Legault a annoncé la candidature de Danielle McCann pour la circonscription de Sanguinet.

«Danielle est une candidate vraiment extraordinaire. Elle œuvre au sein du réseau de la santé comme gestionnaire depuis des années. Nos visions concordent parfaitement. Danielle est une gestionnaire de haut niveau, mais proche du terrain et des services de première ligne», a indiqué le chef caquiste, par voie de communiqué.

«C’est une rencontre avec M. Legault qui m’a convaincue de faire le saut en politique. J’ai senti avec lui une forte convergence d’idées, entre autres sur les moyens d’améliorer la situation en santé, un sujet qui évidemment me préoccupe beaucoup», a déclaré pour sa part Mme McCann.

Présentée par la CAQ comme étant une «gestionnaire chevronnée du réseau de la santé et des services sociaux», Danielle McCann pourrait, dans l’éventualité qu’elle et sa formation soient portées au pouvoir, hériter du ministère de la Santé, selon les analystes de médias nationaux.

Elle qualifie la circonscription de Sanguinet de «territoire de toute beauté» et dit y avoir rencontré des personnes dynamiques.

Feuille de route

Travailleuse sociale de formation, Danielle McCann détient un baccalauréat en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires à HEC Montréal.

Elle a occupé divers postes de gestion au sein notamment du CLSC Thérèse-de-Blainville, du CHSLD-CLSC Saint-Laurent, du CHSLD du Richelieu et du Centre Rouville, et du CLSC et du CHSLD Champagnat de la Vallée des Forts. Elle a obtenu le mandat de mettre en place le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun.

En 2012, elle se retrouve à la tête de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal. Sur le plan de la gouvernance, Danielle McCann a fait partie d’une dizaine de conseils d’administration, incluant Agrément Canada et l’Institut national en santé publique du Québec.