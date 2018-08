Danny St Pierre sera du Festin culturel de Brossard

Crédit photo : Gracieuseté Patricia Brochu

(Texte de Katherine Harvey-Pinard) Le populaire chef Danny St Pierre, dont la présentation n’est plus nécessaire, fera une démonstration de ses habiletés culinaires dans le cadre de l’annuel Festin culturel de Brossard, qui aura lieu au parc Sorbonne du 9 au 11 août.

Cette année, l’événement se déroulera sur trois jours. Une activité de lancement est organisée le 9 août à 17h, alors que Danny St Pierre présentera la recette officielle du Festin au public dans le cadre d’une démonstration culinaire.

Au moment de son entrevue, le chef cuisinier n’avait toujours pas arrêté son choix sur la recette en question.

«J’hésite encore, avoue Danny St Pierre. C’est difficile à choisir. Je veux penser à une bonne technique, apprendre des choses plaisantes aux gens. Je veux que ce soit bon, faire quelque chose qui a de l’allure et qui représente bien l’événement. Ce sera une surprise!»

Il avoue toutefois penser à la ricotta.

«On m’a demandé de faire une recette qui me fait plaisir à transmettre, et je pense que la ricotta représente bien cela», note-t-il, vantant la neutralité de la ricotta et la possibilité d’y intégrer différents ingrédients.

Le 10 août à 17h, le chef sera de retour pour un atelier participatif et les citoyens pourront goûter à la recette officielle à 19h.

Célébrer la diversité culturelle

Celui qui est diplômé de l’École hôtelière de Laval et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec est très enthousiaste à l’idée de faire la fête et de célébrer la diversité culturelle.

«Les grands rassemblements de cuisine comme celui-là, ce sont toujours de beaux événements, lance-t-il. Les gens se retrouvent dans des intérêts communs. Un festin culturel, c’est quand même pas plate! Les gens sont là pour goûter, pour découvrir, pour faire des rencontres. Maintenant, le perron de l’église, c’est le marché public. C’est l’endroit où tu croises tes amis.»

Selon lui, tous mangent quotidiennement des recettes multiculturelles.

«Même quand on ne veut pas, on fait du multiculturel. Nous sommes constamment dans ça. Avec le jardin, on traverse en Italie, par exemple.»

Cumulant plus de 20 ans d’expérience en cuisine et plus de 10 ans sur la scène médiatique, Danny St Pierre se dit plutôt habitué aux ateliers culinaires. Selon lui, le public est normalement assez réceptif.

«Habituellement, les gens sont intéressés. Il y a toujours des volontaires faciles à identifier dans les groupes. L’idée est de faire quelque chose de pas trop compliqué, mais d’intéressant, comme ça, les gens sont dedans.»

Les citoyens pourront rencontrer le chef lors de la soirée et lui adresser leurs questions.

Devoir de chef

Pour Danny St Pierre, enseigner des recettes n’est pas une lourde tâche, bien au contraire.

«Ce que je trouve important dans l’espace médiatique qu’ont les chefs, c’est d’apprendre des choses aux gens, explique-t-il. Je trouve que c’est une façon de servir. On leur dit : “Tu peux fabriquer ça toi-même, faire goûter ça à ta famille et prendre soin d’eux.” C’est excitant. C’est une belle aventure.»

Le propriétaire du restaurant Petite Maison situé dans le Mile End à Montréal se dit fier de pouvoir faire partie de cet événement.

«Je suis vraiment honoré d’être là et je suis convaincu qu’on va passer un beau moment», conclut-il.

Les activités du Festin

Outre la présence de Danny St Pierre, plusieurs activités figurent au menu de l’événement. Le 10 août sera sous la thématique carnaval: performances, musique et participation costumée sont à l’horaire.

Le 11 août, plusieurs spectacles et animations seront organisés au cours de la journée. À 21h, Normand Brathwaite, les musiciens de Belle et Bum et leurs invités Vincent Vallières, Mara Tremblay, Élizabeth Blouin-Brathwaite, Les Bandidas et Nomadic Massive prendront d’assaut la grande scène. Le Festin se terminera avec un feu d’artifice pyromusical à 22h30.

Rappelons qu’un service de navettes du RTL sera disponible dès 18h30 le 10 août et 13h le 11 août.