Dashlane : N’ayez plus à retenir une tonne de mots de passe avec ce gestionnaire

De nos jours, tous les sites web et services sur la toile nous demandent de se créer des comptes. On se retrouve avec une panoplie de mot de passe et il arrive que l’on en oublie certains.

Avec la renommée application Dashlane, n’ayez plus jamais à vous soucier de retenir vos mots de passe ni même de douter de la véracité de ceux-ci.

Dashalane : un gestionnaire sécuritaire de mot de passe

Comme tous bons gestionnaires de mot de passe, Dashlane nous permet évidemment de retenir nos mots de passe, mais il nous propose aussi des mots de passe fort pour protéger nos divers comptes. Le seul mot de passe que vous aurez ainsi à retenir sera celui pour accéder à votre compte Dashlane.

En se connectant à Dashlane, on profite de la saisie automatique pour accéder à nos comptes, mais également pour remplir des formulaires en un clin d’œil. Et rassurez-vous, après un moment d’inactivité il faut à nouveau se connecter à Dashlane histoire de protéger nos services si l’on perd notre appareil par exemple.

N’hésitez d’ailleurs pas à lire ma chronique sur la force des mots de passe.

Mais Dashlane ne s’arrête pas là puisqu’il encrypte les mots de passe et les rend inaccessibles pour personne ni même Dashlane! Nous demeurons la seule personne pouvant y accéder.

Ceux-ci nous sont accessibles à partir autant d’un ordinateur, d’une tablette qu’un téléphone intelligent.

Sauvegardez bien plus que des mots de passe

Outre les mots de passe, nous pouvons ajouter à Dashlane des notes sécurisées, nos cartes d’identité comme notre carte d’assurance maladie ou permis de conduire, ainsi que des données personnelles que nous ne voulons pas laisser trainer dans nos appareils. Le tout demeure toujours encrypté.

Dashlane est également conçu pour nous alerter si l’un de nos comptes a été compromis. Dans une telle situation, nous pouvons aisément et rapidement modifier notre mot de passe grâce à la fonction Password Changer qui modifiera et enregistra automatiquement notre nouveau mot de passe.

L’application a même ajouté une couche de sécurité supplémentaire avec sa plus récente version, Dahslane 6, alors qu’il est possible de scruter le Dark Web. On peut ainsi savoir à partir de notre adresse courriel si des données personnelles liées à cette adresse ont été dérobées ou sont compromises.

Un générateur de mots de passe gratuit

Dashlane est une application gratuite, mais la version gratuite limite les fonctions auxquelles on peut avoir droit avec la version Prenium.

Voici ce qu’offre la version gratuite :

Stockage illimité de mots de passe et de données sur notre appareil favori

Contrôle de la sécurité et système d’alertes

Modification de mots de passe en un instant

Génération et sauvegarde de mots de passe forts et uniques

Et voici que la version Premium à environ 40$ US par année vous procurera de plus :

Synchronisation des mots de passe et données sur tous nos appareils

Sauvegarde de votre mot de passe sur le nuage

Partage de mots de passe illimité

Assistance VIP

Authentification par empreinte digitale

Surveillance du Dark Web pour déceler les fuites de données

Un VPN pour la protection du réseau Wi-Fi

1 Go de stockage pour conserver nos fichiers confidentiels

Télécharger l’application de gestionnaire de mots de passe Dashlane

