Pas de blessés dans le bureau de Pierre Moreau mais dégâts importants

La voiture qui a défoncé le bureau du député ministre Pierre Moreau à Châteauguay vendredi n’a pas fait de victimes à l’intérieur. Par contre, les dégâts sont importants.

Parmi les trois employés de M. Moreau à cet endroit, son attaché politique Philippe Mercier considère avoir été chanceux d’être en vacances au moment de l’accident, car son bureau est complètement détruit. «Si j’avais été à mon bureau, je me serais fait vraiment mal, raconte-t-il. Par pure chance, mon adjointe était au fond du bureau avec un bénévole.» M. Mercier dit espérer que les occupantes du véhicule, qui elles ont été blessées, se portent bien.

Pierre Moreau a réagi dans le même sens sur sa page Facebook. «J’ai une pensée pour les blessés. Nous sécurisons les lieux et nous vous indiquerons sous peu, quand et comment nous reprendrons nos activités», a-t-il écrit vendredi après-midi.

Son bureau situé au 233, boulevard Saint-Jean-Baptiste est inaccessible pour le moment. Il est possible de joindre un membre de l’équipe du bureau de circonscription au 450 699-4136 ou par courriel à philippe.mercier@assnat.qc.ca

Une automobile a défoncé la devanture du bureau de Pierre Moreau en fin d’avant-midi le vendredi 1er juin.

Selon le service de police, le geste n’est pas volontaire. «L’accident a été causé par de fausses manœuvres, en raison d’une distraction», a indiqué Martine Denis, porte-parole du corps policier.

(Avec Marie-Josée Bétournay)