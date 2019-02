De faux billets d’argent circulent dans la région

Crédit photo : Fotolia

Le Service de police de Châteauguay tient à informer les commerçants et la population que des faux billets d’argent canadien et américain circulent présentement dans la région.

La police conseille aux commerçants d’être vigilants avec les clients qui règlent des petits achats avec un billet d’une valeur nettement supérieure, particulièrement aux heures de pointe.

«C’est à ce moment que les faux billets tendent le plus à circuler», laisse-t-elle savoir par voie de communiqué.

En cas de doute, les commerçants doivent tenter de garder le billet, contacter leur service de police local et noter tous les renseignements pouvant être pertinents, notamment des détails sur les circonstances et sur la personne qui donne le billet comme l’heure, sa description, sa plaque d’immatriculation et son véhicule.

Numéros de série auxquels porter attention:

Argent canadien

-100$: FMK3367788

-100$: ANJ5142954

-100$: ANJ5142959

-50$: AHZ4502940

-50$: FMZ1204963

Argent américain

-50$: MD21439423B

-50$: EE67683074B