De faux enfants ralentissent la circulation à Saint-Constant

De nouveaux panneaux de sécurité au concept original ont récemment fait leur apparition dans les rues de Saint-Constant. Les pancartes prennent la forme d’un enfant qui invite les automobilistes à ralentir dans les quartiers résidentiels.

C’est le conseiller municipal Gilles Lapierre qui a proposé l’idée au comité de circulation de la Ville, après avoir croisé l’un de ces panneaux dans une municipalité au Bas-Saint-Laurent, près de Rimouski.

«Il a tellement été surpris qu’il a instinctivement réduit sa vitesse, car il croyait qu’il s’agissait d’un enfant», raconte Manon Mainville, directrice des communications à la Ville de Saint-Constant.

Elle souligne qu’à la suite de la mort du petit Dominique Wenga, happé mortellement sur la rue Rabelais en mai 2017, le comité de circulation s’est penché sur le dossier de la sécurité routière et a tenté d’amener de nouvelles propositions. L’utilisation de ces bollards est celle qui a trouvé le plus d’écho auprès des membres du comité et des citoyens.

«Ces bollards sont plus réalistes, afin de faire réfléchir les conducteurs qui auraient tendance à ne pas respecter les limites de vitesse», explique Mme Mainville.

La Ville n’aurait reçu que des commentaires positifs de la part des citoyens depuis l’installation d’une dizaine de ces panneaux, affirme-t-elle.

«Ils nous disent que c’est étonnant, frappant et surprenant, surtout le soir, car les bollards sont réfléchissants, mentionne Mme Mainville. Vous avez vraiment l’impression qu’il y a un enfant dans la rue, alors vous réduisez automatiquement la vitesse.»

La plupart ont été installés près des parcs et des garderies. La Ville compte poser 25 nouveaux au cours de la prochaine année.

