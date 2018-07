De futurs médecins de famille consultent les organismes communautaires

Crédit photo : Le Soleil - Marie-Josée Bétournay

Seize futurs médecins de famille, rattachés au Groupe de médecine de famille (GMF)-Unité de Jardins Roussillon à Châteauguay, ont consulté les représentants d’une dizaine d’organismes communautaires de la région le lundi 16 juillet.

Leur but principal: se conscientiser à l’offre des groupes communautaires, un manque au cours de la formation de deux ans des futurs médecins de famille selon le Dr Félix Le-Phat-Ho, spécialiste en médecine de famille et co-coordonnateur médical 1re ligne pour Jardins-Roussillon. Cette rencontre visait également à renforcer les liens entre les milieux médical et communautaire.

Le Dr Jonathan Hudon va à la rencontre de patients depuis un an. De cette journée de sensibilisation en milieu communautaire, il retire plusieurs idées et ressources.

«Ça va me permettre de penser à tout pour mes patients», dit-il.

La matinée, chapeautée par la Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon, a fait l’unanimité auprès du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Châteauguay, du Quartier des femmes et du Réseau d’information et d’aide aux personnes assistées sociales (RIAPAS), tous établis à Châteauguay.

«Lorsque l’on regarde le pourcentage des victimes d’agressions sexuelles, on ne peut pas nier la problématique. Avoir une pratique sensible, c’est être à l’affût de cela. Être sensible peut aider les femmes à être en confiance», affirme Julie Guibord, intervenante sociale au CALACS.

«Les médecins doivent être à même de comprendre que la situation d’un patient peut se situer au-delà d’un simple bobo, mais qu’il existe aussi des ressources», mentionne Diane Dupuis, directrice générale du Quartier des femmes.

«Les médecins sont responsables de reconnaître les contraintes à l’emploi des personnes assistées sociales. C’est la porte d’entrée de meilleurs soins en situation de pauvreté», poursuit Linda Gervais, coordonnatrice du RIAPAS.

Les apprentis médecins de famille ont consacré l’après-midi du 16 juillet à une rencontre speed-dating avec des responsables et des directeurs médicaux.