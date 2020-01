De la belle visite

«Je demeure dans un condo au rez-de chaussée du SAX, à l’intersection de la rue Adoncour et du chemin du Lac, dans l’arr. du Vieux-Longueuil, nous écrit André Lapointe. Le 21 décembre, vers minuit, notre site a été visité par les cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. J’en ai compté et photographié huit, alors qu’un autre copropriétaire en a compté onze. Selon un article du Courrier du Sud de décembre 2017, il y aurait une centaine de cerfs dans le parc et le boisé du Tremblay. Environ 10% de la population de cerfs nous a donc rendu visite ce soir-là!»