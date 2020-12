De la dinde pour 500 personnes seules pendant les Fêtes à La Prairie

Plusieurs personnes seules seront gâtées le 28 décembre, à La Prairie. Grâce à son entourage et plusieurs collaborateurs, Marc Jubinville verra se concrétiser son idée de cuisiner et livrer des repas de dinde pour mettre un baume sur les Fêtes de 500 Laprairiens qui n’ont pas la chance d’être en famille ou avec des amis.

M. Jubinville affirme d’emblée qu’il ne se considère pas comme un héros.

«Les vrais héros, ce sont ceux qui s’occupent des aînés ou des gens dans le besoin 365 jours par année», dit celui qui a été inspiré par sa belle-mère, veuve et seule pour Noël. Celle-ci sera avec lui et sa conjointe, mais l’homme ne peut s’empêcher de penser que pleins de gens «seront encore seuls les 26, 27, 28 décembre et les autres jours».

Les cuisines du Collège Jean de la Mennais deviendront le quartier général du projet «Nous pensons à vous 2020». L’équipe de l’entreprise Aramark cuisinera dindes, pommes de terre et carottes. Les repas seront personnalisés pour chaque personne qui en recevra un. Le directeur de l’établissement scolaire, Richard Myre, est d’ailleurs d’une grande aide, souligne M. Jubinville. En plus de prêter les locaux de son école, il coordonnera les livraisons.

«Je voulais donner, mais pas seulement à des gens démunis. La solitude n’a pas d’âge ou de statut social.» -Marc Jubinville

Les plats seront quant à eux livrés par des amis de l’instigateur du projet. Son fils, sa fille et sa conjointe mettent également l’épaule à la roue. De plus, l’un de ses amis a créé un logo qui sera apposé sur des étiquettes sur les plats livrés.

«Je me rends compte que je suis le gars le plus chanceux au monde. Je suis tellement bien entouré. Tout le monde a levé la main pour m’aider», partage M. Jubinville qui dit avoir parlé de son idée au maire de La Prairie, Donat Serres.

L’employeur du bon Samaritain, la Banque CIBC, couvrira aussi une partie des coûts de la nourriture. En date du 18 décembre, à midi, plus de 400 personnes, dont plus de 90 à la résidence pour aînés La belle époque et des membres de la Maison des aînés de La Prairie, étaient inscrits sur la liste pour déguster les repas de dinde. Une cinquantaine peuvent encore contacter M. Jubinville par courriel au nouspensonsavous2020@gmail.com pour un proche ou eux-mêmes s’ils sont à La Prairie.

La confection des repas et les livraisons se feront dans le respect des consignes sanitaires, précise M. Jubinville. Il ne cache pas que cela demande beaucoup de logistique, mais que l’organisation de l’événement va bon train.