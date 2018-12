De la pluie verglaçante pour l’ensemble de la province

Crédit photo : Le Reflet - Archives

La pluie verglaçante qui touche actuellement la Montérégie et Montréal couvrira l’Abitibi jusqu’en Estrie plus tard en matinée. La transition vers la pluie devrait se faire vers la mi-journée de telle sorte que les quantités seront généralement de 1 à 3 millimètres, selon Environnement Canada.

Les précipitations verglaçantes se propageront vers le Saguenay tard cet après-midi puis vers le Bas-Saint-Laurent ce soir. La pluie verglaçante sera confinée sur certains secteurs de la Gaspésie samedi matin.

La Sûreté du Québec demande aux automobilistes de faire preuve de prudence dans les prochaines heures. Les conditions climatiques changeantes peuvent rendre la chaussée extrêmement glissante.

«En réduisant votre vitesse et en adaptant votre conduite aux conditions climatiques, vous réduirez les risques d’être impliqué dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. Si vous devez prendre la route, assurez-vous de bien voir en nettoyant vos vitres et assurez-vous d’être vus en dégageant vos phares et vos feux», conseille la SQ.