De l’aide en continu pour les proches aidants

L’Appui Montérégie fait le point sur les services encore disponibles dans la région en ce temps de pandémie.

Certains services offerts aux proches aidants ont subi quelques ajustements. Cependant, dans l’ensemble des territoires de la Montérégie, les organismes ont su se réinventer pour continuer d’offrir des services de soutien et d’accompagnement. Les personnes intéressées peuvent contacter le service Info-aidant, déployé par l’Appui, pour faire le point sur les services dont elles peuvent bénéficier au jour le jour.

Le service Info-aidant est disponible tous les jours de la semaine. Il s’agit d’une plateforme d’écoute, d’information et de référence. Ce service, confidentiel et gratuit, s’adresse aux proches aidants et à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé. Les conseillères et conseillers du service Info-aidant sont formés pour répondre aux questionnements des proches aidants et peuvent notamment les accompagner dans leur besoin de soutien psychosocial en période de pandémie.

Le service Info-aidant a été sollicité près de 60 % de plus en avril qu’en mars, les proches aidants ayant un besoin de plus en plus important d’écoute et d’information face à la COVID-19. Le service est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.

Au téléphone : 1 855 852-7784

Par courriel : info-aidant@lappui.org

À propos de l’Appui

Fondé en 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services d’information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, par le financement des organismes présents dans les milieux. L’Appui agit aussi à titre d’agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants d’aînés et qui participent à améliorer leur qualité de vie.

(Source: communiqué)