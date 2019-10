De nouveaux services en ligne à la bibliothèque de Saint-Constant

La bibliothèque de Saint-Constant s’est dotée de nouveaux services en ligne depuis le 24 octobre. La nouvelle plateforme est accessible au biblio.saint-constant.ca.

Ce nouveau site offre de nombreux avantages, souligne la Ville. Avec son design moderne et épuré, la navigation est plus facile. Les informations relatives aux activités et événements de la Bibliothèque y seront maintenant visibles. Des actualités littéraires et des suggestions de lectures y seront partagées régulièrement. La réservation des documents et la consultation du dossier de lecteur seront facilitées sur cette nouvelle plateforme. L’outil de recherche sera intuitif, puissant et agréable pour le citoyen. De plus, ce nouveau catalogue offrira un accès facile aux différentes ressources numériques.

«Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette nouvelle plateforme à nos citoyens. Les services en ligne n’en seront qu’optimisés et l’expérience du citoyen sera améliorée. J’invite d’ailleurs les citoyens qui ne sont pas encore membres de la Bibliothèque à s’inscrire pour découvrir non seulement l’offre variée de livres et de documents, mais également les différentes activités», affirme Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

(Source: Ville de Saint-Constant)