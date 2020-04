Décidément, plus le temps passe et plus le confinement semble jouer sur le moral des gens.

Plus on se creuse la tête pour se trouver des choses à faire et plus on risque de se retrouver à faire des trucs que l’on n’aurait jamais pensé.

Jouer au Jenga avec son postérieur pour éviter de faire tomber sa coupe de vin encore pleine? Excellente idée!

Article publié sur francoischarron.com le 26 avril 2020