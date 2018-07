Pas de sanction contre Béton Mercier pour le déversement à Saint-Philippe

Crédit photo : Spotted Saint-Philippe

Le ministère de l’Environnement ne sévira pas contre la compagnie Béton Mercier qui a été surprise à déverser des résidus dans un fossé à Saint-Philippe, le vendredi 6 juillet.

Le ministère a pris contact avec la compagnie, puis a dépêché un inspecteur sur place le lundi suivant. Il a constaté que le lieu avait été nettoyé, indique le porte-parole régional du ministère.

«Après vérification, il s’agissait d’un rejet de résidu de béton mélangé avec de la roche. La quantité était minime, soit une trace d’un diamètre d’environ 0,6 m. Il n’y a eu aucun impact sur l’environnement et le ministère a statué qu’il n’y aurait pas de suite à cet événement», affirme Daniel Messier.

Le ministère a reçu cinq plaintes à ce sujet.

«Le ministère demeure toutefois vigilant et rappelle que les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l’environnement au bureau du Centre de contrôle environnemental du Québec le plus près», ajoute M. Messier.

La Ville apprend la nouvelle via les médias sociaux

Une photo du camion en action d’abord publiée sur la page Spotted Saint-Philippe a fait le tour des médias sociaux. C’est d’ailleurs via Facebook que la Ville de Saint-Philippe dit avoir pris connaissance de la situation.

«Aucune plainte n’a été enregistrée à la Ville sur cet événement», mentionne Marilou Robert, responsable des communications.

Cette dernière précise que le déversement a été effectué d’une emprise publique en bordure de la rue Richard et non sur un terrain privé.

«La Ville suivra l’évolution du dossier et demeure en contact avec tous les intervenants impliqués. Si des mesures doivent être appliquées, nous le ferons», a ajouté Mme Robert au Reflet le 11 juillet, avant que le rapport du ministère soit déposé.

Sur sa page Facebook, la compagnie Béton Mercier a affirmé qu’il s’agissait d’un geste isolé.

«Cet événement ne reflète en rien nos politiques strictes envers le respect de l’environnement, a écrit l’entreprise. Nous nous assurerons que notre engagement envers la protection de l’environnement soit suivi par tous nos employés.»