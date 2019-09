Découvrez la Porsche Taycan 2020 avec Gabriel Gélinas

Article par Le Guide de l’auto

Dans le cadre d’une première mondiale, le dévoilement de la Porsche Taycan à motorisation électrique soulève l’enthousiasme des adeptes d’exotiques et de tous les amateurs en général.

Le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas nous présente cette voiture sport grandement aérodynamique surplombée de deux moteurs électriques. Le moteur arrière est relié avec une boîte de vitesse à deux rapports qui propulse une accélération initiale très prompte.

Les deux premières variantes, la Turbo et la Turbo S obtiennent le 0/100 km/h en 2,8 secondes avec une vitesse maximale de 260 km/h. L’habitacle entièrement numérique a de quoi faire baver les plus pointilleux avec quatre écrans courbés ayant main mise sur l’infodivertissement, la téléphonie, la climatisation ciblée et nombre d’autres options. Un écran est même mis à la disposition du passager avec comme seule différence de celle du conducteur, la désactivation du mode de conduite…

Bon visionnement!