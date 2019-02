Découvrez le Toyota RAV4 TRD Off-Road 2020

Article par Sylvain Raymond

Alors que le nouveau Toyota RAV4 arrive sur nos routes, le constructeur profite du Salon de l’auto de Chicago pour dévoiler une toute nouvelle version de son VUS compact dédiée à la conduite hors route et qui entrera directement en concurrence avec le Jeep Cherokee Trailhawk.

Baptisé TRD Off-Road, cette version devient la première concoctée par les experts de l’écurie TRD de Toyota pour le RAV4. Elle comprend une panoplie d’équipements supplémentaires rehaussant son style, mais surtout les capacités du véhicule si vous décidez de sortir des sentiers battus ou simplement pour vous aider à affronter les rues de Montréal au printemps.

Reposant sur un dégagement au sol de 218 millimètres (8,6 pouces), le RAV4 TRD Off-Road dispose d’une suspension, de roues et de pneus spécifiquement adaptés à une utilisation dans les sentiers.

Côté style, il se distingue notamment par ses ailes élargies, ses longerons de toit, son pare-chocs avant plus agressif et ses phares antibrouillard. Ses jantes de 18 pouces au fini mat ajoutent aussi à son exclusivité. À bord, on retrouve des surpiqûres et des garnitures rouges rehaussant le style alors que l’emblème TRD a été ajouté sur les appuie-têtes.

Sous le capot, le véhicule dispose d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres développant 203 chevaux jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Son rouage intégral, offert de série, peut transférer jusqu’à 50% du couple aux roues arrière et peut varier ce couple d’une roue arrière à l’autre. Son sélecteur Multi-Terrain Select, qui comprend les modes boue et sable, roche et terre ainsi que neige, permet de faire varier le comportement du véhicule en fonction des conditions que vous rencontrez.

La capacité de remorquage demeure à 1 588 kilogrammes (3 500 lb), ce qui est suffisant pour transporter une motoneige, un VTT, un motomarine ou une petite tente roulotte.

Le Toyota RAV4 TRD Off-Road 2020 arrivera chez les concessionnaires dès l’automne 2019. Les prix seront dévoilés ultérieurement.